So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Stellar Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr notierte Stellar bei 0,3420 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in XLM investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 292,39 Stellar. Die gehaltenen Stellar wären am 12.10.2026 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,1907 USD 55,75 USD wert gewesen. Die Abnahme von 100 USD zu 55,75 USD entspricht einer negativen Performance von 44,25 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Am 14.10.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3374 USD.

Redaktion finanzen.net