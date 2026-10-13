|Krypto-Invest im Blick
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13.10.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr notierte Stellar bei 0,3420 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in XLM investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 292,39 Stellar. Die gehaltenen Stellar wären am 12.10.2026 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,1907 USD 55,75 USD wert gewesen. Die Abnahme von 100 USD zu 55,75 USD entspricht einer negativen Performance von 44,25 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Am 14.10.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3374 USD.
Redaktion finanzen.net
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