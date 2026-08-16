So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 3,706 USD. Bei einer SUI-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,98 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 15.08.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0,6765 USD 18,25 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,75 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,6712 USD und wurde am 06.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Sui wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 3,893 USD.

Redaktion finanzen.net