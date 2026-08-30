So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Investments gewesen.

Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,287 USD gehandelt. Bei einem SUI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 042,58 Sui in seinem Depot. Die gehaltenen Sui wären am 29.08.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0,7446 USD 2 265,59 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 77,34 Prozent verkleinert.

Am 18.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Bei 3,893 USD erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net