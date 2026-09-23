|Krypto-Investment im Blick
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23.09.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 1 Jahr bedeutet
Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,001 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,90 Tether. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 22.09.2026 gerechnet (0,9999 USD), wäre das Investment nun 99,89 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,11 Prozent.
Bei 0,9977 USD erreichte USDT am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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