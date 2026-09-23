Krypto-Investment im Blick 23.09.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 1 Jahr bedeutet

Vor Jahren in Tether investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,001 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,90 Tether. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 22.09.2026 gerechnet (0,9999 USD), wäre das Investment nun 99,89 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,11 Prozent.

Bei 0,9977 USD erreichte USDT am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1386
-0,0066
-0,58
Japanischer Yen
180,19
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8597
0,0016
0,19
Schweizer Franken
0,9397
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
8,9311
-0,0486
-0,54
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen