So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 1 Jahr bedeutet

Vor Jahren in Tether investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,001 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,90 Tether. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 22.09.2026 gerechnet (0,9999 USD), wäre das Investment nun 99,89 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,11 Prozent.

Bei 0,9977 USD erreichte USDT am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net