Anlage im Blick 05.02.2026 11:03:20

So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Einstieg in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Tezos wurde am 04.02.2025 zu einem Wert von 0,8817 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 134,20 Tezos. Da sich der Wert eines Coins am 04.02.2026 auf 0,4684 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 531,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,88 Prozent verringert.

Am 18.12.2025 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4302 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1812
0,0030
0,25
Japanischer Yen
185,6015
0,5715
0,31
Britische Pfund
0,868
-0,0023
-0,26
Schweizer Franken
0,9171
0,0004
0,04
Hongkong-Dollar
9,232
0,0259
0,28
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen