So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren
Tezos wurde am 04.02.2025 zu einem Wert von 0,8817 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 134,20 Tezos. Da sich der Wert eines Coins am 04.02.2026 auf 0,4684 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 531,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,88 Prozent verringert.
Am 18.12.2025 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4302 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
