|Anlage im Fokus
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10.09.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 3 Jahren eingefahren
Tezos war am 09.09.2023 0,6959 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in XTZ vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14 369,00 Tezos. Da sich der Wert von Tezos am 09.09.2026 auf 0,2610 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 750,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 62,49 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,7997 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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