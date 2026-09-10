So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 3 Jahren eingefahren

Tezos war am 09.09.2023 0,6959 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in XTZ vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14 369,00 Tezos. Da sich der Wert von Tezos am 09.09.2026 auf 0,2610 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 750,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 62,49 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,7997 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net