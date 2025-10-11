Lukrativer TON-Einstieg? 11.10.2025 19:43:14

So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Investment verlieren können.

Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3,508 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2 850,58 TON. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 873,03 USD, da sich der Wert von Toncoin am 10.10.2025 auf 2,060 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 41,27 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Toncoin am 10.10.2025 bei 2,060 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

