So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht
Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3,508 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2 850,58 TON. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 873,03 USD, da sich der Wert von Toncoin am 10.10.2025 auf 2,060 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 41,27 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Toncoin am 10.10.2025 bei 2,060 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6,899 USD.
