|Langfristiges Investment
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26.09.2026 19:43:14
So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht
Am 23.12.2021 notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer TON-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,51 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 41,55 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,458 USD belief. Das entspricht einem Minus von 58,45 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.10.2025 erreicht und liegt bei 2,858 USD.
Redaktion finanzen.net
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