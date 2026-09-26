Langfristiges Investment 26.09.2026 19:43:14

So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einer frühen Toncoin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 23.12.2021 notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer TON-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,51 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 41,55 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,458 USD belief. Das entspricht einem Minus von 58,45 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.10.2025 erreicht und liegt bei 2,858 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1391
0,0000
0,00
Japanischer Yen
179,21
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8599
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,9438
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
8,9355
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:37 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01:57 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen