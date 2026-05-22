Langfristige Anlage 22.05.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Uniswap von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Uniswap von vor 1 Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Uniswap gebracht.

Uniswap wurde am 21.05.2025 bei 6,219 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 160,81 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 579,67 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.05.2026 auf 3,605 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -42,03 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 bei 3,019 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

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