So viel Verlust hätte ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Uniswap verlieren können.

Uniswap wurde am 29.01.2021 zu einem Wert von 15,76 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in UNIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 6,345 Uniswap. Da sich der Wert von Uniswap am 29.01.2026 auf 4,390 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 72,15 Prozent verringert.

Am 30.01.2026 erreichte UNI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4,203 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

