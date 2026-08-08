So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr bedeutet

VeChain wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,024422 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 094,75 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 07.08.2026 19,18 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,004685 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 80,82 Prozent verkleinert.

Bei 0,004358 USD erreichte VET am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 0,026563 USD.

Redaktion finanzen.net