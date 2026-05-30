VET-Performance im Fokus 30.05.2026 11:03:14

So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen VeChain-Engagement gewesen.

VeChain wurde am 29.05.2025 zu einem Wert von 0,025996 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 384 680,34 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 247,15 USD, da VeChain am 29.05.2026 0,005842 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 77,53 Prozent verringert.

Am 29.05.2026 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,005842 USD. Bei 0,028417 USD erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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