So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht

VeChain war am 10.07.2025 0,024064 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 415 565,94 VET im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 980,46 USD, da sich der Wert von VeChain am 10.07.2026 auf 0,004766 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,20 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net