So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen VeChain-Investition gewesen.

Vor 1 Jahr kostete ein VeChain 0,023149 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in VET investierten, hätten nun 43 198,06 VeChain im Besitz. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,006832 USD), wäre das Investment nun 295,14 USD wert. Damit wäre die Investition 70,49 Prozent weniger wert.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 18.09.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,025948 USD.

Redaktion finanzen.net