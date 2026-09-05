|VET-Performance im Blick
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05.09.2026 11:03:14
So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr kostete ein VeChain 0,023149 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in VET investierten, hätten nun 43 198,06 VeChain im Besitz. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,006832 USD), wäre das Investment nun 295,14 USD wert. Damit wäre die Investition 70,49 Prozent weniger wert.
Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Am 18.09.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,025948 USD.
Redaktion finanzen.net
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