|Investmentbeispiel
|
26.09.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet
VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 32 843,15 VET. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,009512 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 312,40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 68,76 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.10.2025 bei 0,023731 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1391
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,21
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8599
|
-0,0011
|
|
-0,13
|Schweizer Franken
|
0,9438
|
0,0017
|
|
0,18
|Hongkong-Dollar
|
8,9355
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.