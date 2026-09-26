So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in VeChain gewesen.

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 32 843,15 VET. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,009512 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 312,40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 68,76 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.10.2025 bei 0,023731 USD.

Redaktion finanzen.net