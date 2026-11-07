Lukrative VET-Anlage? 07.11.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen VeChain-Einstieg verlieren können.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32 843,15 VeChain. Da sich der Wert von VeChain am 06.11.2026 auf 0,005423 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,11 USD wert. Das entspricht einem Minus von 82,19 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0,004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 10.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,017334 USD.

Redaktion Finanzen.net

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