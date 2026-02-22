|Langfristige Anlage
|
22.02.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet
Worldcoin wurde am 21.02.2025 bei 1,180 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 8 476,01 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 283,86 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.02.2026 auf 0,3874 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -67,16 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,3458 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1758
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
182,44
|
0,0700
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8748
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1865
|
-0,0123
|
|
-0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.