So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Worldcoin gebracht.

Worldcoin wurde am 21.02.2025 bei 1,180 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 8 476,01 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 283,86 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.02.2026 auf 0,3874 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -67,16 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,3458 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

