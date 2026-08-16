Krypto-Invest im Blick 16.08.2026 19:43:14

So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einer frühen Worldcoin-Investition verlieren können.

Worldcoin notierte am 15.08.2025 bei 0,9845 USD. Bei einem Investment von 100 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,57 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35,36 USD, da Worldcoin am 15.08.2026 0,3481 USD wert war. Damit wäre das Investment 64,64 Prozent weniger wert.

Am 01.05.2026 fiel WLD auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Am 09.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

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