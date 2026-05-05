|Entwicklung des Investments
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05.05.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Neo war gestern vor 3 Jahren 10,07 USD wert. Bei einer NEO-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,31 Neo in seinem Depot. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 04.05.2026 gerechnet (2,752 USD), wäre das Investment nun 273,32 USD wert. Damit wäre die Investition um 72,67 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte NEO am 08.03.2026 bei 2,421 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,735 USD und wurde am 24.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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