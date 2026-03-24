|Performance der Anlage
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24.03.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Neo notierte am 23.03.2023 bei 12,60 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in NEO investiert, befänden sich nun 79,38 Neo in seinem Depot. Da sich der Wert von Neo am 23.03.2026 auf 2,703 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,55 Prozent verringert.
Bei 2,421 USD erreichte die Kryptowährung am 08.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.03.2025 bei 8,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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