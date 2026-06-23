So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Neo investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 22.06.2021 lag der Kurs von Neo bei 30,47 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 328,22 NEO-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 22.06.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2,120 USD 695,79 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93,04 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 23.06.2026 bei 2,038 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 24.08.2025 bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net