Entwicklung im Fokus 16.04.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Polkadot verlieren können.

Polkadot war am 15.04.2023 6,806 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in DOT investiert hätte, hätte er nun 146,94 Polkadot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173,35 USD, da Polkadot am 15.04.2026 1,180 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 82,67 Prozent verringert.

Am 14.04.2026 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,163 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polkadot am 10.05.2025 bei 5,303 USD..

Redaktion finanzen.net

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