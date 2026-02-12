Wertentwicklung geprüft 12.02.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polkadot Anlegern gebracht.

Am 11.02.2023 notierte Polkadot bei 6,278 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in DOT investiert hat, hat nun 159,29 Polkadot im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,79 USD, da Polkadot am 11.02.2026 1,254 USD wert war. Das entspricht einer Einbuße um 80,02 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,246 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 10.05.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,303 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1872
0,0003
0,02
Japanischer Yen
181,327
0,0370
0,02
Britische Pfund
0,8692
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9122
-0,0009
-0,10
Hongkong-Dollar
9,2735
-0,0010
-0,01
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:15 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen