|Wertentwicklung geprüft
|
12.02.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.02.2023 notierte Polkadot bei 6,278 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in DOT investiert hat, hat nun 159,29 Polkadot im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,79 USD, da Polkadot am 11.02.2026 1,254 USD wert war. Das entspricht einer Einbuße um 80,02 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,246 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 10.05.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,303 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1872
|
0,0003
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
181,327
|
0,0370
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8692
|
-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9122
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,2735
|
-0,0010
|
|
-0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.