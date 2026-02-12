So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polkadot Anlegern gebracht.

Am 11.02.2023 notierte Polkadot bei 6,278 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in DOT investiert hat, hat nun 159,29 Polkadot im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,79 USD, da Polkadot am 11.02.2026 1,254 USD wert war. Das entspricht einer Einbuße um 80,02 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,246 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 10.05.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,303 USD.

