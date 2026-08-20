So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 19.08.2023 lag der Kurs von Polkadot bei 4,517 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 221,38 Polkadot. Die gehaltenen Coins wären am 19.08.2026 174,67 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 0,7890 USD lag. Damit beträgt die Performance des Investments -82,53 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 0,7504 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 4,540 USD.

Redaktion finanzen.net