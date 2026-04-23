So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Polkadot hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Polkadot notierte am 22.04.2021 bei 32,94 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOT investiert, befänden sich nun 303,60 Polkadot in seinem Depot. Da sich der Wert von Polkadot am 22.04.2026 auf 1,271 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 385,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 96,14 Prozent verringert.

Bei 1,163 USD erreichte die Kryptowährung am 14.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 5,303 USD.

Redaktion finanzen.net