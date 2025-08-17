|Performance unter der Lupe
So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr kostete ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,4045 USD. Bei einer POL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 247,21 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,54 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 16.08.2025 0,2368 USD wert war. Damit wäre die Investition 41,46 Prozent weniger wert.
Bei 0,1668 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,7155 USD.
Redaktion finanzen.net
