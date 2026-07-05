So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,1796 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 556,76 POL. Die Investition hätte nun einen Wert von 41,03 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.07.2026 auf 0,073698 USD belief. Damit wäre das Investment um 58,97 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,068407 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 02.09.2025 erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net