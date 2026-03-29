|Investment im Blick
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29.03.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 3 Jahren 1,088 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 919,28 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 84,18 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.03.2026 auf 0,091574 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 91,58 Prozent.
Am 11.02.2026 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088865 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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