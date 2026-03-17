|Krypto-Performance im Blick
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17.03.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Ripple-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Ripple war am 16.03.2025 2,300 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in XRP investierten, hätten nun 4 347,92 Ripple im Portfolio. Die gehaltenen Ripple wären am 16.03.2026 6 709,42 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,543 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32,91 Prozent.
Bei 1,212 USD erreichte XRP am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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