So viel Verlust hätte ein Ripple-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Engagement in Ripple hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Ripple war am 16.03.2025 2,300 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in XRP investierten, hätten nun 4 347,92 Ripple im Portfolio. Die gehaltenen Ripple wären am 16.03.2026 6 709,42 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,543 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32,91 Prozent.

Bei 1,212 USD erreichte XRP am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net