SHIB-Investment im Blick 12.06.2026 19:43:14

So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Einstieg in SHIBA INU hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000013 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SHIB investiert worden wären, hätte man nun 7 716 049,38 SHIBA INU im Portfolio. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 11.06.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000005 USD 37,11 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 62,89 Prozent.

Am 05.06.2026 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000016 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

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