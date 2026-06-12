|SHIB-Investment im Blick
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12.06.2026 19:43:14
So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000013 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SHIB investiert worden wären, hätte man nun 7 716 049,38 SHIBA INU im Portfolio. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 11.06.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000005 USD 37,11 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 62,89 Prozent.
Am 05.06.2026 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000016 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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