|SOL-Investmentbeispiel
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13.08.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Solana-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Am 12.08.2025 war Solana 192,06 USD wert. Bei einem SOL-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,5207 Solana in seinem Depot. Die gehaltenen Solana wären am 12.08.2026 bei einem SOL-USD-Kurs von 75,51 USD 39,31 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 60,69 Prozent weniger wert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SOL am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247,55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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