|Lukrative SOL-Investition?
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05.11.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Am 04.11.2025 kostete Solana 155,55 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in SOL investiert hat, hat nun 0,6429 Solana im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 61,48 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 95,64 USD belief. Mit einer Performance von -38,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 167,44 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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