So viel Verlust hätte ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Solana investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.11.2025 kostete Solana 155,55 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in SOL investiert hat, hat nun 0,6429 Solana im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 61,48 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 95,64 USD belief. Mit einer Performance von -38,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 167,44 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net