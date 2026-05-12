So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Stellar wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,7286 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13 725,50 XLM im Depot. Da sich der Wert von Stellar am 11.05.2026 auf 0,1686 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 314,60 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 76,85 Prozent gleich.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1470 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net