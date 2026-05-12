|Anlage im Fokus
|
12.05.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Stellar wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,7286 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13 725,50 XLM im Depot. Da sich der Wert von Stellar am 11.05.2026 auf 0,1686 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 314,60 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 76,85 Prozent gleich.
Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1470 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1743
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
185,02
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8673
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9165
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1916
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unter 24.000 Punkten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.