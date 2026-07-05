So viel Verlust hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,877 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in SUI investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 34,76 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,7618 USD), wäre das Investment nun 26,48 USD wert. Damit wäre das Investment um 73,52 Prozent gesunken.

Bei 0,6807 USD erreichte die Kryptowährung am 28.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 4,328 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net