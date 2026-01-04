So viel Verlust hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Engagement verlieren können.

Sui war am 03.01.2025 4,947 USD wert. Bei einer SUI-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,16 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 03.01.2026 gerechnet (1,666 USD), wäre die Investition nun 336,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 66,32 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,345 USD. Am 05.01.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,241 USD.

