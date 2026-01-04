Performance im Blick 04.01.2026 11:03:16

So viel Verlust hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Engagement verlieren können.

Sui war am 03.01.2025 4,947 USD wert. Bei einer SUI-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,16 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 03.01.2026 gerechnet (1,666 USD), wäre die Investition nun 336,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 66,32 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,345 USD. Am 05.01.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,241 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1722
0,0000
0,00
Japanischer Yen
183,41
-0,3400
-0,19
Britische Pfund
0,8657
-0,0058
-0,67
Schweizer Franken
0,9281
-0,0010
-0,11
Hongkong-Dollar
9,1252
-0,0067
-0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen