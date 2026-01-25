Entwicklung des Investments 25.01.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einem frühen Sui-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Sui wurde am 24.01.2025 zu einem Wert von 4,191 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 238,63 SUI. Die gehaltenen Coins wären am 24.01.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 1,483 USD 353,94 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -64,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1,345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 4,328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

