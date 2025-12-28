So viel Verlust hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Sui notierte am 27.12.2024 bei 4,081 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 245,04 Sui. Da sich der Wert von Sui am 27.12.2025 auf 1,451 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 355,47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64,45 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 1,345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.01.2025 bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net