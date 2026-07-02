Performance im Fokus 02.07.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tezos-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Tezos bei 0,5162 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in XTZ investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 937,37 Tezos. Mit dem XTZ-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2100 USD), wäre das Investment nun 406,87 USD wert. Damit wäre das Investment um 59,31 Prozent gesunken.

Bei 0,2023 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 1,077 USD erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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