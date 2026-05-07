So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Tezos notierte am 06.05.2023 bei 0,9861 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10 140,46 Tezos. Da sich der Wert von Tezos am 06.05.2026 auf 0,3833 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 886,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 61,13 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0,3394 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net