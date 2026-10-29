XTZ-Investition 29.10.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tezos-Investment gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Tezos bei 6,122 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,33 Tezos. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,2814 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4,597 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 95,40 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1942 USD und wurde am 12.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tezos am 07.11.2025 bei 0,6963 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1205
0,0012
0,11
Japanischer Yen
176,4
-0,0400
-0,02
Britische Pfund
0,8363
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9257
0,0052
0,56
Hongkong-Dollar
8,7548
-0,0262
-0,30
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen