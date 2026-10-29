So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tezos-Investment gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Tezos bei 6,122 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,33 Tezos. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,2814 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4,597 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 95,40 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1942 USD und wurde am 12.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tezos am 07.11.2025 bei 0,6963 USD.

Redaktion Finanzen.net