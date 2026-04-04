So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr kostete ein Toncoin 3,591 USD. Bei einer TON-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 785,01 Toncoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 455,46 USD, da Toncoin am 03.04.2026 1,241 USD wert war. Damit wäre die Investition 65,45 Prozent weniger wert.

Bei 1,202 USD erreichte der Coin am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 01.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net