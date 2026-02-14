So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Investoren gebracht.

Am 23.12.2021 wurde Toncoin bei 3,508 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in TON investiert hat, hat nun 285,06 Toncoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 414,99 USD, da Toncoin am 13.02.2026 1,456 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 58,50 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 1,263 USD. Am 31.03.2025 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net