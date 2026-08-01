So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3,508 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 285,06 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 31.07.2026 auf 1,405 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59,94 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.08.2025 bei 3,565 USD.

Redaktion finanzen.net