Profitable UNI-Anlage? 20.03.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Uniswap Investoren gebracht.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Uniswap 6,997 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in UNI investiert, befänden sich nun 142,92 Uniswap in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 511,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.03.2026 auf 3,577 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,87 Prozent abgenommen.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,173 USD. Am 13.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

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