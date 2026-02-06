Krypto-Invest unter der Lupe 06.02.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Uniswap verlieren können.

Vor 1 Jahr kostete ein Uniswap 9,268 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in UNI investiert worden wären, hätte man nun 107,90 Uniswap im Depot. Die gehaltenen Uniswap wären am 05.02.2026 342,36 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 3,173 USD lag. Das entspricht einem Minus von 65,76 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von UNI liegt derzeit bei 3,173 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 12,15 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

