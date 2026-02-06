|Krypto-Invest unter der Lupe
|
06.02.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr kostete ein Uniswap 9,268 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in UNI investiert worden wären, hätte man nun 107,90 Uniswap im Depot. Die gehaltenen Uniswap wären am 05.02.2026 342,36 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 3,173 USD lag. Das entspricht einem Minus von 65,76 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von UNI liegt derzeit bei 3,173 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 12,15 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
