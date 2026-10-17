|Performance unter der Lupe
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17.10.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr kostete ein VeChain 0,017322 USD. Bei einer VET-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57 728,45 VeChain in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 401,74 USD, da VeChain am 16.10.2026 0,006959 USD wert war. Damit wäre die Investition 59,83 Prozent weniger wert.
Bei 0,004358 USD erreichte der Coin am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 26.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,017915 USD.
Redaktion finanzen.net
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