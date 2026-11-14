|Investment unter der Lupe
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14.11.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Am 13.11.2025 kostete VeChain 0,016085 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in VET investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 621 699,94 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 146,37 USD, da sich der Wert von VeChain am 13.11.2026 auf 0,005061 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,54 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Am 15.11.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,015657 USD.
Redaktion Finanzen.net
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