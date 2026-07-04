So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0,030448 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in VET investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32 843,15 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,38 USD, da sich der Wert von VeChain am 03.07.2026 auf 0,004761 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,36 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Am 20.07.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net