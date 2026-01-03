So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in VeChain gewesen.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in VET investierten, hätten nun 328 431,49 VeChain im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 839,53 USD, da VeChain am 02.01.2026 0,011691 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,60 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,009798 USD. Bei 0,056190 USD erreichte VeChain am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net