|Profitabler VET-Einstieg?
|
03.01.2026 11:03:16
So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in VET investierten, hätten nun 328 431,49 VeChain im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 839,53 USD, da VeChain am 02.01.2026 0,011691 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,60 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,009798 USD. Bei 0,056190 USD erreichte VeChain am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1722
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
183,41
|
-0,3400
|
|
-0,19
|Britische Pfund
|
0,8657
|
-0,0058
|
|
-0,67
|Schweizer Franken
|
0,9281
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,1252
|
-0,0067
|
|
-0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.