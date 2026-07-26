|Krypto-Investition im Fokus
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26.07.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Am 25.07.2025 wurde Worldcoin bei 1,165 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 100 USD in WLD investiert hat, hat nun 85,85 Worldcoin im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 25.07.2026 auf 0,3451 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,62 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -70,38 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Bei 1,939 USD erreichte Worldcoin am 09.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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